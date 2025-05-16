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ЦСКА впервые представит специальную форму для Игоря Акинфеева

У капитана ЦСКА появится форма, разработанная с учетом его пожеланий.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

ЦСКА представит специальную форму Игоря Акинфеева на сезон 2025/26. При создании формы вратарь оставлял свои специальные пожелания, как в вопросе комфорта, так и стиля.

Как сообщает «РБК Спорт», комплект выполнен в темно-сером цвете, элементы на форме выполнены в белом цвете. В других комплектах для голкиперов присутствуют элементы золотого цвета. На плечах изображены лучи стремящиеся вверх, в обычной форме их нет. Комплект Игоря Акинфеева приближен к классическим вариациям вратарской формы начала века, когда он начинал свою карьеру.

39-летний Игорь Акинфеев всю свою карьеру провел в ЦСКА, дебютировав за взрослую команду 29 марта 2003 года. С тех пор голкипер провел за ЦСКА 794 матча во всех турнирах, 331 из которых — «на ноль». Акинфеев — бронзовый призер Евро-2008, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА 2005 года.