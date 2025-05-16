ЦСКА впервые представит специальную форму для Игоря Акинфеева

Как сообщает «РБК Спорт», комплект выполнен в темно-сером цвете, элементы на форме выполнены в белом цвете. В других комплектах для голкиперов присутствуют элементы золотого цвета. На плечах изображены лучи стремящиеся вверх, в обычной форме их нет. Комплект Игоря Акинфеева приближен к классическим вариациям вратарской формы начала века, когда он начинал свою карьеру.