Капитан «Осера» согласовал контракт с «Краснодаром»

Жубал выступает за «Осер» с 2020 года, его контракт истекает ближайшим летом. В нынешнем сезоне футболист провел 30 матчей и забил 6 голов в чемпионате Франции. «Осер» занимает 10-е место в чемпионате Франции, набрав 42 очка в 33 матчах.