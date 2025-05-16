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Капитан «Осера» согласовал контракт с «Краснодаром»

Бразильский центральный защитник Жубал перейдет в российский клуб на правах свободного агента.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Краснодар"

Леонардо Корначини, агент центрального защитника и капитана французского «Осера» Жубала, сообщил о достигнутой договоренности с «Краснодаром» об условиях контракта.

«Переход Жубала в “Краснодар”? Да, мы уже согласовали с клубом все условия контракта. Cкоро игрок подпишет контракт», — цитирует Корначини Sport24.

Жубал выступает за «Осер» с 2020 года, его контракт истекает ближайшим летом. В нынешнем сезоне футболист провел 30 матчей и забил 6 голов в чемпионате Франции. «Осер» занимает 10-е место в чемпионате Франции, набрав 42 очка в 33 матчах.

Ранее защитник, которому в августе исполнится 32 года, играл за бразильские «Сантос» и «Аваи», а также португальские «Ароку», «Виторию Сетубал», «Виторию Гимарайнш» и «Боавишту».