Капитан «Осера» согласовал контракт с «Краснодаром»

Леонардо Корначини, агент центрального защитника и капитана французского «Осера» Жубала, сообщил о достигнутой договоренности с «Краснодаром» об условиях контракта.
«Переход Жубала в “Краснодар”? Да, мы уже согласовали с клубом все условия контракта. Cкоро игрок подпишет контракт», — цитирует Корначини Sport24.
Жубал выступает за «Осер» с 2020 года, его контракт истекает ближайшим летом. В нынешнем сезоне футболист провел 30 матчей и забил 6 голов в чемпионате Франции. «Осер» занимает 10-е место в чемпионате Франции, набрав 42 очка в 33 матчах.
Ранее защитник, которому в августе исполнится 32 года, играл за бразильские «Сантос» и «Аваи», а также португальские «Ароку», «Виторию Сетубал», «Виторию Гимарайнш» и «Боавишту».