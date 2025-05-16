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Три клуба не прошли лицензирование для РПЛ

Самарские «Крылья Советов», подмосковные «Химки» и новороссийский «Черноморец» не прошли лицензирование РФС для участия в Российской Премьер-лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Журналист Иван Карпов на стриме в «VK Спорт» заявил, что «Химки», самарские «Крылья Советов» и новороссийский «Черноморец» не прошли лицензирование для участия в Российской Премьер-лиге.

Отмечается, что у «Химок» и «Крыльев Советов» есть долги, а у «Черноморца» проблемы со стадионом. У всех клубов есть время до 23 мая, чтобы подать апелляцию и устранить проблемы.

Гендиректор «Черноморца» Максим Пономарев недавно сообщил, что ведется работа по заявке стадиона. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что с «Химок» могут снять три очка за долги. В этом случае команда окажется в зоне стыковых матчей.

В турнирной таблице РПЛ за два тура до окончания чемпионата «Крылья Советов» идут на десятом месте, «Химки» занимают 12-е место. «Черноморец» находится на третьем месте в Первой лиге и претендует на попадание в стыковые матчи за право участия в РПЛ.