Станкович оштрафован за поведение в проигранном матче РПЛ

Напомним, после того, как судья в одном из игровых эпизодов не назначил пенальти в ворота «Динамо» Станкович показал жест в адрес арбитра, намекающий на его предвзятость.
«Станкович вел себя корректно на заседании КДК. Мы приняли решение за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении соперника, которое не повлекло удаления и не указано в протоколе матча, оштрафовать главного тренера Станковича на 250 тысяч рублей. Он (жест) был неуместным и непрофессиональным со стороны тренера. КДК принял решение, что это был жест пересчета купюр, а он это не признал», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».
Также «Спартак» был оштрафован за отказ игроков общаться с представителями СМИ после матча с «Динамо».
«Неподобающее поведение команды “Спартак” — предупреждение четырем футболистам и двум официальным лицам клуба. Оштрафован на сто тысяч рублей. На пресс-конференции участвовал Сакич. Два нарушения по техническим пунктам — штраф 20 тысяч рублей. Клуб также не обеспечил общение футболистов в микст зоне. Штраф 50 тысяч рублей.
Станкович оштрафован на 30 тысяч рублей и клуб на 20 тысяч рублей за неоднократный выход за пределы технической зоны», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».