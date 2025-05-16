Станкович оштрафован за поведение в проигранном матче РПЛ

«Станкович вел себя корректно на заседании КДК. Мы приняли решение за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении соперника, которое не повлекло удаления и не указано в протоколе матча, оштрафовать главного тренера Станковича на 250 тысяч рублей. Он (жест) был неуместным и непрофессиональным со стороны тренера. КДК принял решение, что это был жест пересчета купюр, а он это не признал», — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости Спорт».