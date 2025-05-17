Матч «Ростов» — «Зенит» 18 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Встреча начнется в 19:00 мск на стадионе «Ростов Арена». Главный арбитр матча — Евгений Кукуляк (Калуга). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Зенит» продолжает погоню за «Краснодаром» в битве за золото чемпионата. Петербуржцев в этой игре устроит только победа, чтобы вновь приблизиться к лидеру на дистанцию в одно очко перед последним туром. В случае ничьей отрыв составит 3 очка, но сине-бело-голубые сохранят математические шансы на титул, поскольку имеют преимущество перед «Краснодаром» по личным встречам. «Ростов» не имеет большой турнирной мотивации, так как идет в середине таблицы, на восьмом месте перед началом тура.
На этой неделе команды провели матчи в рамках Кубка России, и если «Зенит» потерпел неудачу в ответной игре финала РПЛ с ЦСКА в серии пенальти и сошел с дистанции, ростовчане, обыграв в Москве «Спартак», добились права сыграть против ЦСКА в Суперфинале, который состоится на стадионе «Лужники» 1 июня.
Очная встреча первого круга между «Зенитом» и «Ростовом» в Санкт-Петербурге завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:0. Максим Глушенков сделал хет-трик 3 августа, а еще по голу записали на свой счет Педро и Матео Кассьерра. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры считают гостей из Петербурга явным фаворитом встречи на «Ростов Арене». Ставки на победу «Зенита» принимают с коэффициентом 1,55. На выигрыш «Ростова» дома — 5,80. На ничью — 4,30. Относительно результативности матча ясности нет. Ставки «обе забьют — да» и «обе забьют — нет» оцениваются примерно одинаково: коэффициентами 1,94 и 1,86 соответственно, а тотал больше 2,5 и тотал меньше 2,5 — 1,82 и 1,98.