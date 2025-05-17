Матч «Ростов» — «Зенит» 18 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

«Зенит» продолжает погоню за «Краснодаром» в битве за золото чемпионата. Петербуржцев в этой игре устроит только победа, чтобы вновь приблизиться к лидеру на дистанцию в одно очко перед последним туром. В случае ничьей отрыв составит 3 очка, но сине-бело-голубые сохранят математические шансы на титул, поскольку имеют преимущество перед «Краснодаром» по личным встречам. «Ростов» не имеет большой турнирной мотивации, так как идет в середине таблицы, на восьмом месте перед началом тура.