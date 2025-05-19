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Ролан Гусев: мы не должны позволить «Краснодару» стать чемпионом

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев обратился к команде в раздевалке после домашней победы над «Акроном» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Нервы потрепали друг другу. Вам говорили: к тренировкам надо относиться серьезно. Когда эти “хи-хи” “ха-ха” начинается, это все переходит на игру. Чудес не бывает. Что мы тренируем, то потом и получаем здесь. Все идет оттуда. А так спасибо, молодцы. И еще, ребят. Сразу настраивайтесь: мы не должны позволить команде стать с нами чемпионами в последнем туре, мы не должны им это позволить сделать», — сказал Гусев.

В заключительном туре РПЛ «Динамо» отправится в гости к «Краснодару», который ведет с «Зенитом» борьбу за чемпионство, опережая его на один балл. В случае победы «Краснодар» впервые в своей истории станет чемпионом России. В параллельной встрече «Зенит» дома сыграет с «Ахматом».

Примечательно, что впервые в истории РПЛ судьба чемпионства второй год подряд будет решаться в матче одних и тех же команд на одном и том же стадионе. В прошлом сезоне «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0) и лишил московский клуб первого с 1976 года чемпионства. Чемпионский титул в итоге достался «Зениту».

Все матчи 30‑го тура пройдут 24 мая и начнутся в одно время — в 16:30 по московскому времени.

Динамо
2:1
Первый тайм: 1:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
18.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Ролан Гусев
Заур Тедеев
Голы
Динамо
Даниил Фомин
(Бителло)
16′
Эль Мехди Маухуб
90+1′
Акрон
Артур Галоян
80′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
50
Александр Кутицкий
91
Ярослав Гладышев
13
Николя Муми Нгамале
18
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
85′
74
Даниил Фомин
79′
15
Данил Глебов
2
Эли Даса
50′
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
90′
30
Дмитрий Александров
8
Хорхе Карраскаль
62′
14
Эль Мехди Маухуб
90+2′
Акрон
1
Сергей Волков
21
Роберто Фернандес
14
Владимир Хубулов
47′
15
Стефан Лончар
24
Артем Дзюба
25
Шерзод Эсанов
32′
26
Родриго Эшковал
22
Йонуц Неделчару
32′
80
Вячеслав Бардыбахин
55′
19
Марат Бокоев
5
Алекса Джурасович
40′
65
Владимир Москвичев
17
Солтмурад Бакаев
62′
20
Артур Галоян
75′
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
25
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
12
8
Фолы
19
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти