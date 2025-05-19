Ролан Гусев: мы не должны позволить «Краснодару» стать чемпионом

«Нервы потрепали друг другу. Вам говорили: к тренировкам надо относиться серьезно. Когда эти “хи-хи” “ха-ха” начинается, это все переходит на игру. Чудес не бывает. Что мы тренируем, то потом и получаем здесь. Все идет оттуда. А так спасибо, молодцы. И еще, ребят. Сразу настраивайтесь: мы не должны позволить команде стать с нами чемпионами в последнем туре, мы не должны им это позволить сделать», — сказал Гусев.