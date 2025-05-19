Соболев высказался о шансах «Зенита» на чемпионство

«Отвлекает ли меня от своей игры борьба за чемпионство? Да я бы не сказал, что отвлекает. Но если все зависит не от нас, то как это может отвлекать? Нам просто нужно выиграть свою игру, а то, как выступит “Краснодар”, нас никак не должно отвлекать. Мы должны, тем более дома, в последнем туре, когда у нас есть шанс на чемпионство, просто выходить и побеждать», — сказал Соболев.