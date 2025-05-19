Соболев высказался о шансах «Зенита» на чемпионство

«Отвлекает ли меня от своей игры борьба за чемпионство? Да я бы не сказал, что отвлекает. Но если все зависит не от нас, то как это может отвлекать? Нам просто нужно выиграть свою игру, а то, как выступит “Краснодар”, нас никак не должно отвлекать. Мы должны, тем более дома, в последнем туре, когда у нас есть шанс на чемпионство, просто выходить и побеждать», — сказал Соболев.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на один балл. В заключительном, 30-м туре «сине-бело-голубые» дома сыграют с «Ахматом», а «быки» на своем поле примут московское «Динамо». Обе встречи пройдут в субботу, 24 мая. Начало матчей — в 16:30 по московскому времени.
Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
В этом сезоне 27-летний нападающий провел за «Зенит» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи.
Джонатан Альба
Сергей Семак
Александр Соболев
(Нино)
30′
71
Даниил Одоевский
87
Андрей Лангович
55′
73
Имран Азнауров
18
Константин Кучаев
51
Алексей Колтаков
59′
3
Умар Сако
67
Герман Игнатов
28′
46′
40
Илья Вахания
91
Антон Шамонин
51′
60′
7
Роналдо
11
Алексей Сутормин
60′
69
Егор Голенков
19
Хорен Байрамян
76′
10
Кирилл Щетинин
39
Максим Радченко
46′
55
Максим Осипенко
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
24
Педро
7
Александр Соболев
27
Нино
5
Вильмар Барриос
90+3′
31
Густаво Мантуан
66′
25
Страхиня Эракович
11
Луис Энрике
85′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
66′
30
Матео Кассьерра
6
Ваня Дркушич
80′
28
Нуралы Алип
4
Юрий Горшков
80′
17
Андрей Мостовой
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
9
18
Фолы
6
2
Офсайды
6
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти