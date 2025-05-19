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Соболев высказался о шансах «Зенита» на чемпионство

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о чемпионской гонке в РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

«Отвлекает ли меня от своей игры борьба за чемпионство? Да я бы не сказал, что отвлекает. Но если все зависит не от нас, то как это может отвлекать? Нам просто нужно выиграть свою игру, а то, как выступит “Краснодар”, нас никак не должно отвлекать. Мы должны, тем более дома, в последнем туре, когда у нас есть шанс на чемпионство, просто выходить и побеждать», — сказал Соболев.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на один балл. В заключительном, 30-м туре «сине-бело-голубые» дома сыграют с «Ахматом», а «быки» на своем поле примут московское «Динамо». Обе встречи пройдут в субботу, 24 мая. Начало матчей — в 16:30 по московскому времени.

Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».

В этом сезоне 27-летний нападающий провел за «Зенит» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

Ростов
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
18.05.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
(Нино)
30′
Составы команд
Ростов
71
Даниил Одоевский
87
Андрей Лангович
55′
73
Имран Азнауров
18
Константин Кучаев
51
Алексей Колтаков
59′
3
Умар Сако
67
Герман Игнатов
28′
46′
40
Илья Вахания
91
Антон Шамонин
51′
60′
7
Роналдо
11
Алексей Сутормин
60′
69
Егор Голенков
19
Хорен Байрамян
76′
10
Кирилл Щетинин
39
Максим Радченко
46′
55
Максим Осипенко
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
24
Педро
7
Александр Соболев
27
Нино
5
Вильмар Барриос
90+3′
31
Густаво Мантуан
66′
25
Страхиня Эракович
11
Луис Энрике
85′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
66′
30
Матео Кассьерра
6
Ваня Дркушич
80′
28
Нуралы Алип
4
Юрий Горшков
80′
17
Андрей Мостовой
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
9
18
Фолы
6
2
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти