«Корявенький». Александр Соболев — о голе в ворота «Ростова»

— На вашем счету шикарный гол. Один из самых красивых мячей в карьере?

— Да нет, корявенький на самом деле. Не сказать, что прям «через себя» выпрыгнул, забивал и покрасивее. Но, опять же, если говорить про гол, то, наверное, мог ещё забить. Головой бил, вратарь вытащил, и в перекладину попал. Поэтому, забей я в первом тайме два, игра была бы другая. Есть над чем работать, — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».