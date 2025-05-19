«Корявенький». Александр Соболев — о голе в ворота «Ростова»

— На вашем счету шикарный гол. Один из самых красивых мячей в карьере?
— Да нет, корявенький на самом деле. Не сказать, что прям «через себя» выпрыгнул, забивал и покрасивее. Но, опять же, если говорить про гол, то, наверное, мог ещё забить. Головой бил, вратарь вытащил, и в перекладину попал. Поэтому, забей я в первом тайме два, игра была бы другая. Есть над чем работать, — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».
За тур до окончания «Зенита» подопечные Сергея Семака набрали 63 очка и занимают второе место в турнирной таблице, на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». Южане дома играют с футболистами московского «Динамо», а сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге примут грозненский «Ахмат». 30-й тур Российской Премьер-лиги пройдет в субботу, 24 мая. Все матчи игрового дня начнутся в одно время — 16:30 по московскому времени.
Александр Соболев перешел в «Зенит» в августе этого года. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Соболев стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
В этом сезоне 28-летний нападающий провел за «Зенит» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и сделал 2 голевые передачи.