Португальский футболист разочаровался «Зенитом»

«Возможно, иногда может присутствовать доля расслабленности. А когда ты не сфокусирован на полную и думаешь, что ты лучше, чем твой соперник, то ты можешь потерять несколько очков. Но думаю, для российского чемпионата важно, что не только “Зенит”, но и другие клубы сражаются за титул. Но не думаю, что футболисты “Зенита” постоянно расслаблены. Они понимают, что играют за топ-клуб c высокими требованиями и целями, поэтому стараются добиваться наилучших результатов. Но я согласен, что есть доля разочарования, что в такой особый год, в год столетия клуба, “Зенит” борется лишь за один трофей», — заявил Мейра в интервью Lеgalbet.