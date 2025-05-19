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Португальский футболист разочаровался «Зенитом»

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра высказался о результатах сине-бело-голубых в сезоне-2024/25.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Возможно, иногда может присутствовать доля расслабленности. А когда ты не сфокусирован на полную и думаешь, что ты лучше, чем твой соперник, то ты можешь потерять несколько очков. Но думаю, для российского чемпионата важно, что не только “Зенит”, но и другие клубы сражаются за титул. Но не думаю, что футболисты “Зенита” постоянно расслаблены. Они понимают, что играют за топ-клуб c высокими требованиями и целями, поэтому стараются добиваться наилучших результатов. Но я согласен, что есть доля разочарования, что в такой особый год, в год столетия клуба, “Зенит” борется лишь за один трофей», — заявил Мейра в интервью Lеgalbet.

За тур до окончания «Зенита» подопечные Сергея Семака набрали 63 очка и занимают второе место в турнирной таблице, на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». Южане дома играют с футболистами московского «Динамо», а сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге примут грозненский «Ахмат». 30-й тур Российской Премьер-лиги пройдет в субботу, 24 мая. Все матчи игрового дня начнутся в одно время — 16:30 по московскому времени.

В Кубке России «Зенит» завершил свое выступление в финале Пути РПЛ, уступив в двухматчевом противостоянии московскому ЦСКА (2:3).

Фернанду Мейра выступал за петербургскую команду с 2009-го по 2011 год. Вместе с командой в 2010 году стал чемпионом страны и обладателем Кубка России.