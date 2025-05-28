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«Краснодар» объявил о переходе защитника «Осера» Жубала

Бразильский защитник «Осера» Жубал подписал контракт с «Краснодаром», сообщает пресс-служба «быков».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК Краснодар

Контракт с центральным защитником рассчитан на два года — до конца сезона-2026/27. Он вступит в силу с 1 июня. Защитник присоединится к российскому клубу в статусе свободного агента и будет играть под 5-м номером.

Жубал выступал за «Осер» с 2020 года. В завершившемся сезоне футболист провел 30 матчей и забил 6 голов в чемпионате Франции. «Осер» занял 11-е место в чемпионате Франции, набрав 42 очка в 34 матчах.

Ранее защитник, которому в августе исполнится 32 года, играл за бразильские «Сантос» и «Аваи», а также португальские «Ароку», «Виторию Сетубал», «Виторию Гимарайнш» и «Боавишту». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 миллиона евро.