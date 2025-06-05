Футбольный клуб «Химки» начал процедуру банкротства

Футбольный клуб обратился в арбитражный суд Московской области с заявлением признать себя банкротом. Основанием указана неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение более чем трех месяцев с даты, когда такие обязательства должны были быть исполнены.