Футбольный клуб «Химки» начал процедуру банкротства

«Химки» объявили о намерении начать процедуру банкротства, следует из данных «Федресурса».
Футбольный клуб обратился в арбитражный суд Московской области с заявлением признать себя банкротом. Основанием указана неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в течение более чем трех месяцев с даты, когда такие обязательства должны были быть исполнены.
24 мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в следующем сезоне Российской Премьер-лиги, а 28 мая Российский футбольный союз отклонил апелляцию подмосковного клуба на данное решение. Позднее «Химки» объявили о роспуске второй команды, а 3 июня стало известно о приостановке деятельности клуба.
По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ и избежали попадания в переходные матчи с командами Первой лиги. Большинство клубов РПЛ и Первой лиги проголосовали за то, чтобы «Пари НН» заменил «Химки» в РПЛ в сезоне-2025/26. Окончательное решение по данному вопросу должен принять исполком РФС.
Деян Станкович
Магомед Адиев
Наиль Умяров
4′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
36′
Ливай Гарсия
(Маркиньос)
82′
Рикарду Мангаш
(Даниил Хлусевич)
85′
Роман Зобнин
(Маркиньос)
89′
98
Александр Максименко
82
Даниил Хлусевич
8
Маркиньос
4
Алексис Дуарте
71′
6
Срджан Бабич
11
Ливай Гарсия
2
Олег Рябчук
79′
23
Никита Чернов
7
Пабло Солари
79′
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
79′
25
Данил Пруцев
5
Эсекиэль Барко
60′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
79′
56
Никита Массалыга
96
Игорь Обухов
25
Александр Филин
14
Георгий Джикия
32
Лукас Вера
77
Алекс Корредера
22
Роберт Мехия
40′
72
Дани Фернандес
65′
11
Резиуан Мирзов
2
Петар Голубович
76′
81′
7
Илья Садыгов
5
Данил Степанов
72′
99
Ориньо
91
Антон Заболотный
65′
9
Александр Руденко
17
Илья Берковский
46′
97
Бутта Магомедов
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
13
Фолы
13
1
Офсайды
1
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти