СМИ: контакты футболистов нашли в базе нелегальных букмекеров

Номера телефонов известных футболистов — Алексея Батракова, Данилы Козлова и Матвея Кисляка — нашли в базе данных букмекеров, у которых нет лицензии на работу в России. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте.
Отметим, что учетные записи Козлова и Батракова были зарегистрированы в 2019-м и 2021-м, а последняя дата расчета у обоих — сентябрь 2021-го. Учетная запись Кисляка была зарегистрирована в 2024 году и является действующей до сих пор.
Также в базе обнаружены возможные номера Дмитрия Воробьева («Локомотив»), Давида Бязрова («Зенит-2»), Ярослава Соснихина («Краснодар-2»), Кирилла Глебова (ЦСКА), Руслана Славина (ЦСКА), Даниила Шанталия («Ростов»), Алексея Миронова («Ростов»), Ильи Грибакина («Крылья Советов»), Алексея Барановского («Оренбург»), Данилы Прохина («Оренбург») и Максима Болдырева («Акрон»).
Футболистам может грозить пожизненное отстранение от футбола. База данных была слита хакерами в открытый доступ после того как владельцы букмекерской конторы отказались платить им $15 млн. Всего в базе данные 100 млн человек, не исключено, что появится информация и о других спортсменах, чьи номера попали туда.