СМИ: контакты футболистов нашли в базе нелегальных букмекеров

Футболистам может грозить пожизненное отстранение от футбола. База данных была слита хакерами в открытый доступ после того как владельцы букмекерской конторы отказались платить им $15 млн. Всего в базе данные 100 млн человек, не исключено, что появится информация и о других спортсменах, чьи номера попали туда.