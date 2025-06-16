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СМИ: контакты футболистов нашли в базе нелегальных букмекеров

Данные Батракова, Козлова и Кисляка обнаружены в базе данных нелегальных букмекеров. Им может грозить пожизненная дисквалификация.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Номера телефонов известных футболистов — Алексея Батракова, Данилы Козлова и Матвея Кисляка — нашли в базе данных букмекеров, у которых нет лицензии на работу в России. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте.

Отметим, что учетные записи Козлова и Батракова были зарегистрированы в 2019-м и 2021-м, а последняя дата расчета у обоих — сентябрь 2021-го. Учетная запись Кисляка была зарегистрирована в 2024 году и является действующей до сих пор.

Также в базе обнаружены возможные номера Дмитрия Воробьева («Локомотив»), Давида Бязрова («Зенит-2»), Ярослава Соснихина («Краснодар-2»), Кирилла Глебова (ЦСКА), Руслана Славина (ЦСКА), Даниила Шанталия («Ростов»), Алексея Миронова («Ростов»), Ильи Грибакина («Крылья Советов»), Алексея Барановского («Оренбург»), Данилы Прохина («Оренбург») и Максима Болдырева («Акрон»).

Футболистам может грозить пожизненное отстранение от футбола. База данных была слита хакерами в открытый доступ после того как владельцы букмекерской конторы отказались платить им $15 млн. Всего в базе данные 100 млн человек, не исключено, что появится информация и о других спортсменах, чьи номера попали туда.