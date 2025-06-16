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СМИ: вместе с Фабио Челестини в ЦСКА приедут и другие специалисты

Помогать Фабио Челестини в ЦСКА будут еще несколько специалистов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Стало известно, что помимо главного тренера ЦСКА Фабио Челестини в Москву также приедут 3−4 специалиста его команды. Об этом сообщает портал Bobsoccer.ru.

Помощники Челестини также будут включены в тренерский штаб московской команды. Также продолжат работу в команде тренеры Алексей Березуцкий, Дмитрий Крамаренко и Игорь Аксенов.

Челестини ранее возглавлял швейцарский клуб «Базель». Под руководством специалиста команда выиграла чемпионат Швейцарии впервые с 2017 года. Ранее среди кандидатов на пост главного тренера ЦСКА после Марко Николича называли Фабио Каннаваро, Матиаса Альмейду и Карела Герартса. Экс-тренер ЦСКА Николич сразу после завершения работы в московском клубе возглавил греческий АЕК.

Тренерский штаб и команда ЦСКА проведут первую полноценную тренировку после завершения прошлого сезона и начнут готовиться к новому чемпионату-2025/2026 22 июня на базе в Новогорске.

Напомним, в минувшем сезоне команда завоевала бронзовые награды РПЛ и выиграла Кубок России. Уже 12 июля ЦСКА предстоит поединок за Суперкубок России с «Краснодаром». По информации портала, матч состоится в Казани.