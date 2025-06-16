СМИ: вместе с Фабио Челестини в ЦСКА приедут и другие специалисты

Челестини ранее возглавлял швейцарский клуб «Базель». Под руководством специалиста команда выиграла чемпионат Швейцарии впервые с 2017 года. Ранее среди кандидатов на пост главного тренера ЦСКА после Марко Николича называли Фабио Каннаваро, Матиаса Альмейду и Карела Герартса. Экс-тренер ЦСКА Николич сразу после завершения работы в московском клубе возглавил греческий АЕК.