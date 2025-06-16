«Пари НН» сохранил место в РПЛ на сезон-2025/26

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило состав участников Российской Премьер-лиги на сезон‑2025/26, «Пари НН» примет участие в чемпионате, сообщает пресс‑служба организации.
В «Пари НН» прокомментировали сохранение командой места в Российской Премьер-лиге.
«Долгожданные новости! Уже через месяц с небольшим мы возьмем старт в пятом сезоне Мир РПЛ. Дорогие болельщики, увидимся совсем скоро!» — говорится Telegram-канале «Пари НН».
В список вошло 16 команд: «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» (Москва), «Локомотив», «Рубин», «Ростов», «Акрон», «Крылья Советов», «Динамо» (Махачкала), «Ахмат», «Балтика», «Торпедо», «Сочи» и «Пари Нижний Новгород».
«Балтика» и «Торпедо» будут выступать в высшем дивизионе чемпионата России как команды, занявшие первое и второе место в Первой лиге. «Сочи» получил путевку в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Пари НН» (1:2, 3:1). Нижегородская команда будет выступать в РПЛ вместо занявших 12‑е место в прошлом сезоне «Химок», которые не прошли лицензирование в РФС.
«Химки» не смогли пройти процедуру лицензирования на сезон-2025/26 из-за долгов в размере 1,2 миллиарда рублей. Позднее Апелляционный комитет РФС не удовлетворил апелляцию подмосковного клуба. В начале июня в СМИ поступила информация о том, что «Химки» начали процедуру банкротства.