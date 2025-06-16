«Пари НН» сохранил место в РПЛ на сезон-2025/26

«Балтика» и «Торпедо» будут выступать в высшем дивизионе чемпионата России как команды, занявшие первое и второе место в Первой лиге. «Сочи» получил путевку в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Пари НН» (1:2, 3:1). Нижегородская команда будет выступать в РПЛ вместо занявших 12‑е место в прошлом сезоне «Химок», которые не прошли лицензирование в РФС.