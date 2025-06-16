«Пари НН» объявил имя нового главного тренера

Соглашение со Шпилевским рассчитано на три года. Последним местом работы белорусского тренера был кипрский «Арис», из которого Шпилевский ушёл по окончании сезона-2024/2025. В тренерский штаб «Пари НН» также войдут Омер Эрбай, Александр Колоцей, Христос Пападопулос и Адаму Адамос.
Шпилевский ранее не работал в Российской Премьер-лиге. 37-летний специалист имеет в своем активе победы в двух разных национальных чемпионатах. В 2023 году «Арис» под руководством Шпилевского впервые в своей истории стал чемпионом Кипра, а также завоевал Суперкубок страны. В 2020 году Шпилевский привел «Кайрат» к победе в чемпионате Казахстана.
«Встретился с новым главным тренером нашего футбольного “Пари НН”. Алексей Шпилевский, несмотря на молодой возраст, — тренер с большим опытом. Он сам был воспитанником европейского футбола с немецким подходом, карьеру игрока завершил из‑за травмы спины. В 2006‑м стал самым молодым обладателем тренерской лицензии категории “А” в Германии. Умеет работать с молодыми игроками, тренировал юношеские команды немецких клубов. Есть у него и опыт побед: под руководством Алексея казахстанский “Кайрат” становился и серебряным призером, и чемпионом страны, а кипрский “Арис” впервые в истории стал чемпионом Кипра, завоевал Суперкубок, в первый раз пробился в групповой этап Лиги Европы. Смысл подхода Алексея в том, что он предоставляет игрокам свободу действий, доверяя их интуиции, и, что очень важно, проповедует интенсивный, скоростной футбол. Удачи, Алексей», — написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Пари НН» в прошлом сезоне занял 13‑е место в РПЛ и проиграл «Сочи» в стыковых матчах на право выступать в высшем дивизионе (2:1, 1:3). 16 июня стало известно, что «Пари НН» выступит в РПЛ в сезоне‑2025/26, такое решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза. «Пари НН» будет выступать в РПЛ вместо занявших 12‑е место в прошлом сезоне «Химок», которые не прошли лицензирование в РФС.