«Пари НН» объявил имя нового главного тренера

«Встретился с новым главным тренером нашего футбольного “Пари НН”. Алексей Шпилевский, несмотря на молодой возраст, — тренер с большим опытом. Он сам был воспитанником европейского футбола с немецким подходом, карьеру игрока завершил из‑за травмы спины. В 2006‑м стал самым молодым обладателем тренерской лицензии категории “А” в Германии. Умеет работать с молодыми игроками, тренировал юношеские команды немецких клубов. Есть у него и опыт побед: под руководством Алексея казахстанский “Кайрат” становился и серебряным призером, и чемпионом страны, а кипрский “Арис” впервые в истории стал чемпионом Кипра, завоевал Суперкубок, в первый раз пробился в групповой этап Лиги Европы. Смысл подхода Алексея в том, что он предоставляет игрокам свободу действий, доверяя их интуиции, и, что очень важно, проповедует интенсивный, скоростной футбол. Удачи, Алексей», — написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.