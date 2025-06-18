Комментатору Геничу предлагали войти в тренерский штаб «Краснодара»

«Я отказался, потому что надо было бросать телевидение, а мне этого не хотелось. Это была одна команда — “Краснодар”. Сергей Николаевич Галицкий спрашивал, не хочу ли я быть тренером. Ни капельки не жалею. Ничего страшного. Я и так чемпион России, когда получаю приз лучшего комментатора», — рассказал Генич.