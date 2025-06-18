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Комментатору Геничу предлагали войти в тренерский штаб «Краснодара»

Футбольный комментатор Константин Генич в новом выпуске «Коммент. Шоу» рассказал, что ему предлагали войти в тренерский штаб «Краснодара».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я отказался, потому что надо было бросать телевидение, а мне этого не хотелось. Это была одна команда — “Краснодар”. Сергей Николаевич Галицкий спрашивал, не хочу ли я быть тренером. Ни капельки не жалею. Ничего страшного. Я и так чемпион России, когда получаю приз лучшего комментатора», — рассказал Генич.

Константин Генич является воспитанником московского «Спартака». Он выступал на позиции полузащитника и известен по выступлениям за подмосковные «Химки» и пермский «Амкар».

В 2006 году в возрасте 28 лет Генич завершил футбольную карьеру из-за тяжелой травмы колена, после чего начал работать спортивным журналистом на «НТВ-Плюс» под началом Василия Уткина. С 2015 года он работает комментатором на телеканале «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России, на один балл опередив в турнирной таблице «Зенит».