Генсек РФС Митрофанов оценил решение оставить «Пари НН» в РПЛ

16 июня РФС сообщил, что бюро исполкома утвердило состав участников Российской Премьер-лиги на сезон‑2025/26. «Пари НН» примет участие в чемпионате, несмотря на проигрыш «Сочи» в стыковых матчах за право выступить в высшем дивизионе.
Ранее РПЛ объявила, что большинство клубов лиги проголосовали за то, чтобы рекомендовать РФС включить «Пари НН» в список участников следующего сезона вместо не прошедших лицензирование «Химок».
— На днях было объявлено о решении бюро исполкома РФС оставить «Пари НН» в РПЛ. Почему так долго решался этот вопрос и почему решение было принято в пользу этого клуба?
— Почему долго? Это произошло на две недели раньше, чем в прошлом году.
— Не было такой истории, как сейчас, когда нужно было решать, кто заменит «Химки».
— Есть регламент, в соответствии с ним принималось решение. И оно было принято на две недели раньше, чем в прошлом году. В прошлом году тоже могли быть в течение этого срока отозваны лицензии, если бы какие‑то клубы не выполнили своих обязательств по процедуре лицензирования.
Да, не было ситуации, что один из клубов заранее не получил лицензию. К сожалению, такая ситуация произошла. Рассмотрели вопрос, приняли решение. Если говорить о том, что кто‑то из клубов не был готов, то, я знаю, «Пари НН» максимально готовился [к новому сезону]. Мы со всеми клубами и РПЛ были на связи, у них было понимание сроков принятия решения, — заявил Митрофанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).