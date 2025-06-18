Генсек РФС Митрофанов оценил решение оставить «Пари НН» в РПЛ

— Не было такой истории, как сейчас, когда нужно было решать, кто заменит «Химки».

— Есть регламент, в соответствии с ним принималось решение. И оно было принято на две недели раньше, чем в прошлом году. В прошлом году тоже могли быть в течение этого срока отозваны лицензии, если бы какие‑то клубы не выполнили своих обязательств по процедуре лицензирования.