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Объявлен лучший тренер РПЛ-2024/25 по версии болельщиков

Мурад Мусаев из «Краснодара» стал победителем голосования болельщиков на приз лучшему тренеру сезона-2024/25 Российской Премьер-лиги, сообщает Telegram-канал организации.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В голосовании на сайте Российской Премьер-лиги победил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. Второе и третье места заняли Марко Николич из московского ЦСКА и Заурбек Тедеев из тольяттинского «Акрона». В шорт-лист также входили Рашид Рахимов («Рубин») и Хасанби Биджиев (махачкалинское «Динамо»).

В минувшем сезоне Мусаев с «Краснодаром» впервые в истории клуба стал чемпионом РПЛ. Николич привел ЦСКА к третьему месту в турнирной таблице и победе в Кубке России, а Тедеев привел «Акрон» к девятому месту в чемпионате в дебютном сезоне команды.

Мураду Мусаеву 41 год. Он работал в системе «Краснодара» с 2011-го по 2021 год, после чего возглавил азербайджанский «Сабах». Мусаев привел клуб из Масазыра к первым в его истории серебряным медалям национального чемпионата. В 2024 году специалист вернулся в «Краснодар» на пост главного тренера.

Победитель премии «Герои РПЛ» в номинации тренер сезона определится по результатам закрытого голосования экспертов. Если мнения экспертов разделятся поровну, то приоритет будет у результатов по итогам голосования болельщиков. Церемония вручения премии «Герои РПЛ» пройдет 27 июня.