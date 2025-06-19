Объявлен лучший тренер РПЛ-2024/25 по версии болельщиков

Мураду Мусаеву 41 год. Он работал в системе «Краснодара» с 2011-го по 2021 год, после чего возглавил азербайджанский «Сабах». Мусаев привел клуб из Масазыра к первым в его истории серебряным медалям национального чемпионата. В 2024 году специалист вернулся в «Краснодар» на пост главного тренера.