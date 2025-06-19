Источник: Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Локомотивом»

По данным источника, Зелимхан Бакаев подписал двухлетний контракт с «Локомотивом». В новом клубе Бакаев будет получать 5,5 млн рублей в месяц. Он будет играть под 7-м номером.
Недавно Бакаев покинул «Зенит» по истечении срока контракта. Всего на счету Бакаева 34 матча, три гола и три голевые передачи в составе петербургского клуба. Вместе с сине‑бело‑голубыми он стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок России и два Суперкубка страны.
Полузащитник присоединился к «Зениту» 15 июня 2022 года, подписав контракт на три года. В сентябре 2023‑го он был арендован клубом «Аль‑Вахда» из Объединенных Арабских Эмиратов. Минувший сезон Бакаев провел в аренде в «Химках». На его счету 6 голов и 3 результативные передачи в 28 матчах за подмосковный клуб.
Зелимхан Бакаев — воспитанник московского «Спартака», за основную команду красно-белых он играл с 2015-го по 2022 год. На счету полузащитника 15 матчей и 2 забитых мяча в составе сборной России.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице. Главным тренером команды с 2022 года является Михаил Галактионов.