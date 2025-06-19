Источник: Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Локомотивом»

Полузащитник присоединился к «Зениту» 15 июня 2022 года, подписав контракт на три года. В сентябре 2023‑го он был арендован клубом «Аль‑Вахда» из Объединенных Арабских Эмиратов. Минувший сезон Бакаев провел в аренде в «Химках». На его счету 6 голов и 3 результативные передачи в 28 матчах за подмосковный клуб.