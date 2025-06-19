Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
Палмейрас
:
Аль-Ахли
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.29
П2
7.20
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.14
П2
1.88
Футбол. Зарубежный
20.06
Сиэтл
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
8.60
X
4.82
П2
1.43
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Айн
0
:
Ювентус
5
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Пачука
1
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
20.06
ПСЖ
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.61
П2
11.50

Источник: Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Локомотивом»

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Зелимхан Бакаев продолжит карьеру в «Локомотиве». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в телеграм-канале.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, Зелимхан Бакаев подписал двухлетний контракт с «Локомотивом». В новом клубе Бакаев будет получать 5,5 млн рублей в месяц. Он будет играть под 7-м номером.

Недавно Бакаев покинул «Зенит» по истечении срока контракта. Всего на счету Бакаева 34 матча, три гола и три голевые передачи в составе петербургского клуба. Вместе с сине‑бело‑голубыми он стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок России и два Суперкубка страны.

Полузащитник присоединился к «Зениту» 15 июня 2022 года, подписав контракт на три года. В сентябре 2023‑го он был арендован клубом «Аль‑Вахда» из Объединенных Арабских Эмиратов. Минувший сезон Бакаев провел в аренде в «Химках». На его счету 6 голов и 3 результативные передачи в 28 матчах за подмосковный клуб.

Зелимхан Бакаев — воспитанник московского «Спартака», за основную команду красно-белых он играл с 2015-го по 2022 год. На счету полузащитника 15 матчей и 2 забитых мяча в составе сборной России.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице. Главным тренером команды с 2022 года является Михаил Галактионов.