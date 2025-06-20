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Оздоев: чемпион Греции обыграет «Краснодар» — сто процентов

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев в интервью Sport24 заявил, что уровень чемпионата Греции выше уровня чемпионата России.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Низкий ритм — это вообще главная проблема российского футбола сейчас. Скорости в Греции точно выше. Как и уровень. Чемпион Греции “Олимпиакос” обыграет “Краснодар”, сто процентов. “Олимпиакос” в прошлом году взял Лигу Конференций — о чем мы вообще говорим?

Я доверяю своим глазам. Включи последние пять матчей “Краснодара”. Это не “краснодарская” игра, все скатилось в банальщину — бей вперед на Кордобу, он там разберется. Понятно, что Джон съест любого защитника РПЛ, но ты вспомни, как против них сыграл “Зенит”: добавили скорости процентов на 20 и все.

“Зенит” сам отдал чемпионство, просто случилось много необязательных поражений. Назовешь хоть один сезон, когда “Зенит” два домашних матча подряд проигрывал аутсайдерам — “Крыльям” и “Акрону”? Такого раньше не бывало! Вот тебе и шесть очков», — сказал Оздоев.

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России, на один балл опередив в турнирной таблице «Зенит».

В 2024 году «Олимпиакос» стал победителем Лиги конференций, обыграв в финале «Фиорентину» (1:0, д.в.). Это первая еврокубковая победа в истории греческого футбола.