Официально: Фабио Челестини назначен главным тренером ЦСКА

Контракт с 49‑летним Фабио Челестини подписан по схеме «2+1». В тренерский штаб армейцев также вошли помощники тренера Манель Экспосито, Хавьер Нойя, Хосе Блеса и Данте Кареччи. Отмечается, ЦСКА начнет подготовку к новому сезону под руководством Челестини 22 июня на базе в Новогорске.
Предыдущим клубом 49-летнего Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023-го по 2025 год. Челестини привел «Базель» в прошлом сезоне к победе в чемпионате и Кубке Швейцарии. Ранее он работал в «Террачине», «Лозанне», «Люцерне» и «Сьоне».
Ранее пост главного тренера армейцев покинул Марко Николич, который возглавил греческий АЕК. Под руководством Николича ЦСКА в сезоне-2024/2025 занял третье место в Российской Премьер-Лиге и выиграл Кубок России.