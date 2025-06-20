Канчельскис: «Торпедо» может повторить судьбу «Химок» в РПЛ

«В принципе, может повториться ситуация “Химок”. У нас все может быть. Надо, чтобы было четко видно все доказательства. Когда предъявят факты, тогда и можно будет принять решение», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».
19 июня появилась информация о том, что в отношении владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова возбуждено уголовное дело. Обоих обвиняют во взятке судье матча за обеспечение необходимого результатах. Соболев и Скородумов задержаны правоохранительными органами. В домах подозреваемых проводятся обыски. По итогам сезона-2024/2025 «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и напрямую вышло в РПЛ. «Автозаводцы» отсутствовали в элите российского футбола три года.
24 мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в следующем сезоне Российской Премьер-лиги, а 28 мая Российский футбольный союз отклонил апелляцию подмосковного клуба на данное решение. Позднее «Химки» объявили о роспуске второй команды, а 3 июня стало известно о приостановке деятельности клуба.
Андрей Канчельскис завершил карьеру футболиста в 2006 году. Он играл в Великобритании за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Саутгемптон» и «Глазго Рейнджерс». Также Канчельскис выступал за кировоградскую «Звезду», киевское «Динамо», донецкий «Шахтер», «Фиорентину», саудовский «Аль-Хиляль», российские «Сатурн» и «Крылья Советов». За сборные СССР, СНГ и России Канчельскис в общей сложности провел 59 матчей, в которых забил 7 мячей.
После завершения карьеры Канчельскис тренировал ряд футбольных клубов. Сейчас 56-летний специалист возглавляет брянское «Динамо», выступающее во Второй лиге.