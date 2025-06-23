В ЦСКА назвали идиотизмом слухи о тюремном сроке для Челестини

Ранее швейцарское издание Blick сообщило, что 49-летнему специалисту может грозить тюремное заключение в Швейцарии из-за получения заработной платы от ЦСКА. Согласно швейцарскому законодательству, получение средств от находящейся под санкциями организации является нарушением, из-за чего Челестини может грозить до шести лет тюрьмы.
В феврале 2022 года ЦСКА попал под американские санкции как актив государственной корпорации ВЭБ.РФ. В сентябре 2022 года ВЭБ.РФ передала 77,63% акций клуба компании «Баланс Эссет Менеджмент».
«А мы еще иногда смеем ругаться на российскую спортивную журналистику. А тут читаешь когда-то уважаемые европейские издания и понимаешь, что в их спортивной журналистике спорта нет в принципе. Как и фактчекинга. ЦСКА не находится ни под европейскими, ни под швейцарскими санкциями, как и не принадлежит ВЭБ. Впрочем, вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио. Год назад также пытались воздействовать на Миралема Пьянича, но время все расставило по местам», — написал Брейдо.
ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера команды в пятницу, 20 июня. Ранее 49-летний швейцарец работал на родине, где возглавлял клубы «Лозанна», «Лугано», «Люцерн» и «Сьон». Его последним местом работы был «Базель», с которым в минувшем сезоне он оформил золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Швейцарии. Контракт с Челестини был подписан на два года с опцией продления еще на один год.