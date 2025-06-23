Асхабадзе — о жесте Вендела: РФС слишком сурово наказал «Факел»

— Чему вас научила история с Венделом?

— А чему она могла научить лично меня? Она в первую очередь должна научить болельщиков вести себя подобающим образом на массовых мероприятиях. Когда ты нарушаешь нормы этики и даже законы, последствия могут быть самыми серьезными. К сожалению, такие люди приходят на стадионы… Надеюсь, этот кейс минимизирует в дальнейшем подобные инциденты. Ведь пострадали все! Да, наказание было, на мой взгляд, чрезмерным, но тем не менее… Хочется верить, что наша аудитория, болельщики сделают правильные выводы.