Лоськова повысили до должности советника гендиректора «Локомотива»

Сейчас в обязанности Лоськова будет входить курирование задач, связанных со спортивным подразделением и прогрессом главной команды. Будучи действующим футболистом Лоськов провел в «Локомотиве» большую часть карьеры, с 1997 по 2007 год, с 2010 по 2013-й и с 2016 по 2017-й.