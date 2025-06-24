Лоськова повысили до должности советника гендиректора «Локомотива»

Легенда «Локомотива» Дмитрий Лоськов занял должность советника гендиректора. Об этом сообщил клуб в своем телеграм-канале.
«В рамках расширения своего функционала повышение получил Дмитрий Лоськов: он назначен на должность советника генерального директора по спортивным вопросам. Дмитрию Вячеславовичу предстоит курировать ряд ключевых направлений, касающихся функционирования спортивного блока клуба, непосредственно связанных с развитием главной команды», — сказано в сообщении «Локомотива».
Бывший полузащитник клуба стал частью тренерского штаба в 2016 году. С 2022 года Лоськов занимал должность заместителя руководителя программы по развитию молодежного футбола, а в октябре 2022-го также стал помощником главного тренера «Локомотива».
Сейчас в обязанности Лоськова будет входить курирование задач, связанных со спортивным подразделением и прогрессом главной команды. Будучи действующим футболистом Лоськов провел в «Локомотиве» большую часть карьеры, с 1997 по 2007 год, с 2010 по 2013-й и с 2016 по 2017-й.
С именем Дмитрия Лоськова также связано множество рекордов внутри клуба. Он по-прежнему занимает первое место по количеству матчей за «Локомотив» (422) и по количеству забитых голов внутри клуба (128).