Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Мамелоди Сандаунз
:
Флуминенсе
Все коэффициенты
П1
3.91
X
3.45
П2
2.07
Футбол. Зарубежный
22:00
Боруссия Д
:
Ульсан
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.11
П2
12.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Фламенго
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эсперанс
0
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Окленд
1
:
Бока Хуниорс
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Бенфика
1
:
Бавария
0
П1
X
П2

Голкипер Ломаев покинул «Крылья Советов»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев покинул клуб, сообщает пресс-служба самарской команды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Трудовое соглашение 26-летнего футболиста истекает 30 июня. В клубе Ломаев выступал с 2020 года. Всего за это время Иван провел за самарцев 114 игр, 32 из них — «на ноль».

«Голкипер Иван Ломаев покидает “Крылья Советов”. За пять лет, проведенных в Самаре, Иван своей игрой и отношением к делу завоевал любовь болельщиков и стал одним из лидеров команды. Он развивался вместе с клубом, вносил весомый вклад в его успехи и не раз выручал команду в самых ответственных моментах. ПФК “Крылья Советов” благодарит Ивана за профессионализм и самоотдачу!», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, в минувшем сезоне Ломаев провел за клуб 14 матчей, в которых пропустил 23 мяча и два раза сыграл «на ноль». Голкипер получил повреждение плеча в матче 16-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата», когда отразил пенальти в исполнении Даниила Уткина на 68-й минуте. Встреча состоялась в Самаре и завершилась победой «Крыльев» со счетом 2:1.

Позднее игрок успешно перенес операцию в одной из клиник Мюнхена. Ему была проведена манипуляция по стабилизации левого плечевого сустава с целью предотвращения вывиха.