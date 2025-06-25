Голкипер Ломаев покинул «Крылья Советов»

Трудовое соглашение 26-летнего футболиста истекает 30 июня. В клубе Ломаев выступал с 2020 года. Всего за это время Иван провел за самарцев 114 игр, 32 из них — «на ноль».
«Голкипер Иван Ломаев покидает “Крылья Советов”. За пять лет, проведенных в Самаре, Иван своей игрой и отношением к делу завоевал любовь болельщиков и стал одним из лидеров команды. Он развивался вместе с клубом, вносил весомый вклад в его успехи и не раз выручал команду в самых ответственных моментах. ПФК “Крылья Советов” благодарит Ивана за профессионализм и самоотдачу!», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Напомним, в минувшем сезоне Ломаев провел за клуб 14 матчей, в которых пропустил 23 мяча и два раза сыграл «на ноль». Голкипер получил повреждение плеча в матче 16-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата», когда отразил пенальти в исполнении Даниила Уткина на 68-й минуте. Встреча состоялась в Самаре и завершилась победой «Крыльев» со счетом 2:1.
Позднее игрок успешно перенес операцию в одной из клиник Мюнхена. Ему была проведена манипуляция по стабилизации левого плечевого сустава с целью предотвращения вывиха.