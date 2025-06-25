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В «Динамо» выступили за введение потолка зарплат в РПЛ

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением относительно возможного введения потолка зарплат в РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я сторонник потолка зарплат. Эти правила нужно устанавливать. Они есть в нашем хоккее, они есть в НХЛ. В какой-то момент мы даже почти все подготовили. Я тогда возглавил комиссию РФС, вот в этом кабинете собирались руководители всех клубов РПЛ, вроде договорились, но потом, к сожалению, так это и умерло. Поэтому, может быть, сейчас через “СЭ” снова инициируем разговор о потолке зарплат в РФС. Я, кстати, просил об этом, несколько раз выступал Михаил Гершкович — председатель Объединения отечественных тренеров, член консультативного совета “Динамо”. Он поднимал вопрос как член исполкома РФС.

Как впишется в потолок зарплат “Зенит”? Если мы договоримся, будут правила для всех, то куда деваться? Давайте откровенно говорить, зарплаты высоковаты, мягко говоря. Я понимаю, если бы мы выступали в той же Лиге чемпионов. Там только выход в группу обеспечивает 25−30 миллионов евро. Это понятно, это окупается.

Сейчас, когда мы находимся в футбольной изоляции, плюс идет СВО и мы понимаем, сколько бюджетных средств требуется сегодня для ребят, которые воюют, для их семей и близких, все немного сложнее. Надо об этом задуматься. Мы в непростой ситуации живем сегодня, правильно? Для меня пример — “Краснодар”. Он же не взвинчивает рынок. Вообще никого не взяли в зимнее трансферное окно, но выиграли чемпионат», — сказал Степашин.

В минувшем сезоне «Динамо» заняло пятое место, отстав от «Краснодара» на 11 очков.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Матч за Суперкубок России, в котором сыграют ЦСКА и «Краснодар», запланирован на 12 июля.