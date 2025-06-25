Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Мамелоди Сандаунз
:
Флуминенсе
Все коэффициенты
П1
3.91
X
3.40
П2
2.06
Футбол. Зарубежный
22:00
Боруссия Д
:
Ульсан
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.91
П2
11.50
Футбол. Зарубежный
26.06
Интер
:
Ривер Плейт
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.15
П2
4.15
Футбол. Зарубежный
26.06
Урава Ред Даймонд
:
Монтеррей
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.02
П2
1.71
Футбол. Зарубежный
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Фламенго
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эсперанс
0
:
Челси
3
П1
X
П2

Степашин: уход Лички из «Динамо» был своевременным

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин в интервью «Спорт-Экспрессу» высказался о причинах ухода Марцела Лички с поста главного тренера команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Пятое место — не для сегодняшнего “Динамо”. Результат, конечно, не может устроить, поэтому и произошла замена тренера. Марцел Личка неплохо провел первый сезон, чуть чемпионами не стали. Много лет стремились к этому, не хватило только последнего рывка. А в прошедшем сезоне команда стала проседать, поэтому замена Лички была вынужденной.

Во-первых, проиграли или не выиграли те матчи, где обязаны были побеждать! Потерянные очки с “Факелом”, “Ахматом”, “Зенитом”, поражение от “Локомотива” вместо победы и так далее. Во-вторых, давайте прямо скажем, красивых матчей, чисто выигранных было всего-ничего. Команда была какая-то потерянная. Даже с трибуны было видно, что с управляемостью возникли проблемы. Марцел не сумел найти общий язык со всеми футболистами. То, что получилось у Ролана Гусева, когда из четырех матчей на финише при нем три выиграли. Рассчитываем, что Валерий Карпин сумеет правильно настроить команду. А с Личкой, кстати, я говорил уже после его ухода — звонил ему в Прагу. Поблагодарил Марцела по-человечески. У нас были нормальные отношения, он ушел без обид. Надеюсь, Личка себя еще проявит. Если пока и не в России, то в других чемпионатах.

Мы до последнего думали, стоило или не стоило это делать именно тогда. Но, оглядываясь назад, можно констатировать, что замена получилась своевременной — команда встрепенулась. Мера вынужденная, у нас нет желания часто менять тренеров. Надеюсь, Карпин отработает положенный срок, если, конечно, сборная не вернется на международную арену», — сказал Степашин.

1 мая «Динамо» объявило об увольнении Лички с поста главного тренера, который он занимал с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые провели 78 матчей, в которых одержали 40 побед при 21 поражении и 17 ничейных результатах. В сезоне-2023/24 Личка привел «Динамо» к бронзовым медалям РПЛ.

В минувшем сезоне «Динамо» заняло пятое место, отстав от «Краснодара» на 11 очков. В межсезонье команду возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Матч за Суперкубок России, в котором сыграют ЦСКА и «Краснодар», запланирован на 12 июля.