Степашин: уход Лички из «Динамо» был своевременным

«Пятое место — не для сегодняшнего “Динамо”. Результат, конечно, не может устроить, поэтому и произошла замена тренера. Марцел Личка неплохо провел первый сезон, чуть чемпионами не стали. Много лет стремились к этому, не хватило только последнего рывка. А в прошедшем сезоне команда стала проседать, поэтому замена Лички была вынужденной.



Во-первых, проиграли или не выиграли те матчи, где обязаны были побеждать! Потерянные очки с “Факелом”, “Ахматом”, “Зенитом”, поражение от “Локомотива” вместо победы и так далее. Во-вторых, давайте прямо скажем, красивых матчей, чисто выигранных было всего-ничего. Команда была какая-то потерянная. Даже с трибуны было видно, что с управляемостью возникли проблемы. Марцел не сумел найти общий язык со всеми футболистами. То, что получилось у Ролана Гусева, когда из четырех матчей на финише при нем три выиграли. Рассчитываем, что Валерий Карпин сумеет правильно настроить команду. А с Личкой, кстати, я говорил уже после его ухода — звонил ему в Прагу. Поблагодарил Марцела по-человечески. У нас были нормальные отношения, он ушел без обид. Надеюсь, Личка себя еще проявит. Если пока и не в России, то в других чемпионатах.



Мы до последнего думали, стоило или не стоило это делать именно тогда. Но, оглядываясь назад, можно констатировать, что замена получилась своевременной — команда встрепенулась. Мера вынужденная, у нас нет желания часто менять тренеров. Надеюсь, Карпин отработает положенный срок, если, конечно, сборная не вернется на международную арену», — сказал Степашин.