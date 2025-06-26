Болельщики московского клуба написали открытое письмо Собянину

Болельщики московского «Торпедо» написали открытое письмо мэру Москвы Собянину, полный текст которого опубликован в Telegram-канале «19:24».
В письме указывается, что вокруг «Торпедо» и стадиона на Восточной улице сложилась парадоксальная ситуация полного игнорирования болельщиков команды и жителей ЮАО, что идет вразрез с принципами открытости и уважения к горожанам, которые активно реализуются в городской политике. Также отмечается, что за полтора года допущены решения, которые наносят прямой вред как спортивной, так и общественной репутации клуба.
«Просим Вас вмешаться в ситуацию, чтобы защитить честное имя клуба и вернуть “Торпедо” и стадиону им. Э. Стрельцова достойное место в спортивной и общественной жизни города», — говорится в письме.
В минувшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и спустя два года после вылета вернулось в РПЛ.