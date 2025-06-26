Болельщики московского клуба написали открытое письмо Собянину

В письме указывается, что вокруг «Торпедо» и стадиона на Восточной улице сложилась парадоксальная ситуация полного игнорирования болельщиков команды и жителей ЮАО, что идет вразрез с принципами открытости и уважения к горожанам, которые активно реализуются в городской политике. Также отмечается, что за полтора года допущены решения, которые наносят прямой вред как спортивной, так и общественной репутации клуба.