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Болельщики московского клуба написали открытое письмо Собянину

Фанаты московского футбольного клуба «Торпедо» обратились к мэру Москвы, Сергею Собянину, с открытым письмом, выразив обеспокоенность текущим положением дел.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Болельщики московского «Торпедо» написали открытое письмо мэру Москвы Собянину, полный текст которого опубликован в Telegram-канале «19:24».

В письме указывается, что вокруг «Торпедо» и стадиона на Восточной улице сложилась парадоксальная ситуация полного игнорирования болельщиков команды и жителей ЮАО, что идет вразрез с принципами открытости и уважения к горожанам, которые активно реализуются в городской политике. Также отмечается, что за полтора года допущены решения, которые наносят прямой вред как спортивной, так и общественной репутации клуба.

«Просим Вас вмешаться в ситуацию, чтобы защитить честное имя клуба и вернуть “Торпедо” и стадиону им. Э. Стрельцова достойное место в спортивной и общественной жизни города», — говорится в письме.

21 июня стало известно о том, что «Торпедо» сыграет в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на то, что на владельца клуба Леонида Соболева и черно-белых Валерия Скородумова возбудили уголовное дело.

В минувшем сезоне «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и спустя два года после вылета вернулось в РПЛ.