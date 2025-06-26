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Главный тренер «Зенита» Семак подвел первые итоги летних сборов

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о первых итогах летних сборов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

«После первой недели втягиваемся в работу. Много ребят работают, двухразовые в основном тренировки. Конечно, сейчас этот недельный цикл закончился, сейчас будет больше контрольных матчей. И уже будет возможность немножко больше работать над какими-то тактическими моментами, над взаимодействиями. Все двигается в рабочем режиме», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Насколько может быть проблемой то, что часть игроков, которые выступали в сборных, возвращаются только на днях и потребуется время, чтобы довести их уровень до общей группы? Это не новость для нас. Практически все время календарь так устроен, что матчи сборных проводятся в начале июня. Естественно, когда есть возможность, мы стараемся игрокам дать больше времени для отдыха. Для нас это обычная практика, поэтому те, кто начнет позже, будут в своём режиме работать до определенного момента. По сути, будет две группы. Одна, которая начала раньше, вторая — позже. И уже, наверное, через неделю более-менее сравняются в функциональном состоянии», — добавил Сергей Семак.

По итогам прошлого сезона «Зенит» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом стал «Краснодар», тройку лидеров замкнул ЦСКА. 49-летний Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года, под его руководством сине-бело-голубые шесть лет подряд становились чемпионами.