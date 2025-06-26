Главный тренер «Зенита» Семак подвел первые итоги летних сборов

«Насколько может быть проблемой то, что часть игроков, которые выступали в сборных, возвращаются только на днях и потребуется время, чтобы довести их уровень до общей группы? Это не новость для нас. Практически все время календарь так устроен, что матчи сборных проводятся в начале июня. Естественно, когда есть возможность, мы стараемся игрокам дать больше времени для отдыха. Для нас это обычная практика, поэтому те, кто начнет позже, будут в своём режиме работать до определенного момента. По сути, будет две группы. Одна, которая начала раньше, вторая — позже. И уже, наверное, через неделю более-менее сравняются в функциональном состоянии», — добавил Сергей Семак.