Писарский подозревается в ставке на матч, в котором он удалился

3 июля дело будет рассмотрено Контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК). В случае подтверждения вины футболисту грозит длительная дисквалификация, что может серьезно повлиять на его карьеру. Клуб «Сочи» предоставил все необходимые материалы для разбирательства, и теперь болельщики с нетерпением ждут вердикта. Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг, комментируя выступление Писарского, назвал связанное с игроком «темной историей», которая «ни по спортивным, ни по человеческим качествам ни в какие ворота не лезет».