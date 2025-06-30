Писарский подозревается в ставке на матч, в котором он удалился

Как сообщает Metaratings, Владимир Писарский подозревается в нечестной игре. Вероятно, он сделал ставку на матч, в котором потом получил необязательную красную карточку в центре поля.
По данным источника, букмекеры обратились в Российский футбольный союз с информацией о том, что, возможно, Писарский через посредника сделал выигрышную ставку на игру своей команды. КДК РФС запросил материалы в сочинском клубе.
Речь идет о первом стыковом матчей сочинцев с «Пари НН» (1:2), в которой Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля. По итогам двух встреч «Сочи» одержал победу над соперником и в следующем сезоне будет вновь играть в Российской Премьер-лиге.
3 июля дело будет рассмотрено Контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК). В случае подтверждения вины футболисту грозит длительная дисквалификация, что может серьезно повлиять на его карьеру. Клуб «Сочи» предоставил все необходимые материалы для разбирательства, и теперь болельщики с нетерпением ждут вердикта. Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг, комментируя выступление Писарского, назвал связанное с игроком «темной историей», которая «ни по спортивным, ни по человеческим качествам ни в какие ворота не лезет».
Писарский выступал за «Сочи» в минувшем сезоне на правах аренды. Форвард сыграл в 28 матчах Первой лиги, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.
Ранее нападающий выступал за омский «Иртыш», «Оренбург» и «Крылья Советов». В ноябре 2022 года Владимир Писарский дебютировал за сборную России во встрече против Таджикистана (0:0), проведя на поле весь второй тайм. Это единственная его игра в составе национальной команды.