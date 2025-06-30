«Это не перенос». Медведев — о юбилейном 100-м сезоне «Зенита»

25 мая клуб «Зенит» отметил 100-летнюю годовщину со дня своего основания. За день до этого клуб из Санкт-Петербурга финишировал вторым в РПЛ, уступив чемпионский титул «Краснодару». Впервые с сезона-2017/18 «Зенит» остался без трофеев.
29 мая состоялось заседание Совета директоров «Зенита», где были подведены итоги сезона-2024/25. После этого пресс-служба клуба сообщила, что задачей «Зенита» является завоевание золотых медалей в 100-й сезон. После этого клуб начали упрекать в попытке переноса столетия клуба из-за упущенного чемпионства.
«Это не перенос. Мы отметили 100-й день рождения клуба, по всем правилам арифметики юбилейный сезон начинается в июле. Никакого переноса нет: мы отметили юбилей, а теперь — 100-й сезон. Реакция в блогосфере? Я знакомлюсь с мнениями и высказываниями, не может быть, чтобы в блогосфере было полное единодушие. Разнообразие мнений, если они не сопровождаются оскорблениями, — это хорошо, потому что это привлекает внимание к футболу», — сказал Медведев.
Стоит отметить, что многие футбольные историки оспаривают тот факт, что «Зениту» исполнилось 100 лет. Официально точкой отсчета истории клуба является 25 мая 1925 года, когда на базе Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) были организованы четыре футбольные команды для проведения внутризаводских соревнований.
Согласно альтернативной точке зрения, отсчет истории «Зенита» нужно вести с 1936 года, когда были основаны добровольное спортивное общество «Сталинец», а в СССР был проведен первый клубный чемпионат. Название «Зенит» клуб из Санкт-Петербурга получил только в 1940 году.
Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Матч за Суперкубок России, в котором сыграют ЦСКА и «Краснодар», запланирован на 12 июля.