«Это не перенос». Медведев — о юбилейном 100-м сезоне «Зенита»

«Это не перенос. Мы отметили 100-й день рождения клуба, по всем правилам арифметики юбилейный сезон начинается в июле. Никакого переноса нет: мы отметили юбилей, а теперь — 100-й сезон. Реакция в блогосфере? Я знакомлюсь с мнениями и высказываниями, не может быть, чтобы в блогосфере было полное единодушие. Разнообразие мнений, если они не сопровождаются оскорблениями, — это хорошо, потому что это привлекает внимание к футболу», — сказал Медведев.