«Спартак» объявил об уходе защитника из Суринама

Отмечается, что стороны активировали пункт в соглашении, который позволял прекратить сотрудничество после первого сезона с выплатой небольшой компенсации.
«Благодарим Миенти за время, проведенное в “Спартаке”, и желаем успехов в новом клубе», — сказано в заявлении клуба.
По информации Metaratings, «Спартак» заплатил 30-летнему защитнику за досрочное расторжение контракта 150 тыс. евро.
Абена перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ференцвароша» за 1,2 млн евро. Он провел за российский клуб 12 матчей и отметился двумя желтыми карточками. Защитник был первым представителем Суринама в истории РПЛ.
Ранее Абена играл в «Ференцвароше» под руководством нынешнего тренера красно-белых Деяна Станковича.
Ожидается, что Абена продолжит карьеру в «Газиантепе» и в ближайшее время подпишет с турецким клубом двухлетний контракт.