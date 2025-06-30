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«Спартак» объявил об уходе защитника из Суринама

Московский «Спартак» объявил о расторжении контракт с суринамским защитником Миенти Абеной.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "СПАРТАК"

Отмечается, что стороны активировали пункт в соглашении, который позволял прекратить сотрудничество после первого сезона с выплатой небольшой компенсации.

«Благодарим Миенти за время, проведенное в “Спартаке”, и желаем успехов в новом клубе», — сказано в заявлении клуба.

По информации Metaratings, «Спартак» заплатил 30-летнему защитнику за досрочное расторжение контракта 150 тыс. евро.

Абена перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ференцвароша» за 1,2 млн евро. Он провел за российский клуб 12 матчей и отметился двумя желтыми карточками. Защитник был первым представителем Суринама в истории РПЛ.

Ранее Абена играл в «Ференцвароше» под руководством нынешнего тренера красно-белых Деяна Станковича.

Ожидается, что Абена продолжит карьеру в «Газиантепе» и в ближайшее время подпишет с турецким клубом двухлетний контракт.