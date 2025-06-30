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ФИФА сняла трансферный бан с «Локомотива»

Клуб объявил о новости с помощью забавного видеоролика.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила временно наложенный на «Локомотив» запрет на регистрацию новых игроков, сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ. В соответствующем реестре на сайте ФИФА «железнодорожники» больше не числятся. Запрет был наложен с 18 июня на три трансферных окна.

В начале июня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Локомотив» выплатить украинскому клубу «Мариуполь» почти 50 тысяч в качестве компенсации за подготовку футболиста Марка Мампасси.

В «Локомотиве» решение об ограничении трансферов называли немотивированным и заявляли, что скоро его отменят. 26 июня гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что деньги за Мампасси были перечислены туда «куда указала ФИФА — немецким посредникам».

В выложенном пресс-службой видео новички команды Николай Комличенко и Александр Руденко сидят в парилке. К ним заглянул Зелимхан Бакаев со словами: «Пацаны, хватит в бане сидеть, пора на поле». В межсезонье клуб помимо Бакаева, Руденко и Комличенко также подписал полузащитника Александра Французова.

«Локомотив» в прошлом сезоне занял шестое место в Российской Премьер-лиге. Старт нового чемпионата запланирован на 18 июля.