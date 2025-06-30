ФИФА сняла трансферный бан с «Локомотива»

В выложенном пресс-службой видео новички команды Николай Комличенко и Александр Руденко сидят в парилке. К ним заглянул Зелимхан Бакаев со словами: «Пацаны, хватит в бане сидеть, пора на поле». В межсезонье клуб помимо Бакаева, Руденко и Комличенко также подписал полузащитника Александра Французова.