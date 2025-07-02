ЦСКА объявил об уходе Бистровича

Полузащитник Кристиян Бистрович покинул ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского клуба. Красно‑синие не продлили контракт с 27‑летним хорватским футболистом.
Футболист провел за команду 127 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал семь голевых передач. В составе армейцев хорват по разу выиграл Кубок и Суперкубок России, а также становился серебряным и бронзовым призером Российской Премьер-лиги.
Бистрович — воспитанник клуба «Славен Белупо». Также полузащитник выступал за калининградскую «Балтику», турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», нидерландскую «Фортуну» и итальянский «Лечче».
ЦСКА в прошлом сезоне стал третьим в РПЛ и выиграл Кубок России. На счету 27-летнего Биcтровича была 31 игра и два гола.