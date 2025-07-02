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ЦСКА объявил об уходе Бистровича

Кристиян Бистрович перешел в ЦСКА в 2018 году. За это время, помимо армейцев, хорват выступал за пять разных клубов на правах аренды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник Кристиян Бистрович покинул ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского клуба. Красно‑синие не продлили контракт с 27‑летним хорватским футболистом.

Футболист провел за команду 127 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал семь голевых передач. В составе армейцев хорват по разу выиграл Кубок и Суперкубок России, а также становился серебряным и бронзовым призером Российской Премьер-лиги.

Бистрович — воспитанник клуба «Славен Белупо». Также полузащитник выступал за калининградскую «Балтику», турецкие «Касымпашу» и «Фатих Карагюмрюк», нидерландскую «Фортуну» и итальянский «Лечче».

ЦСКА в прошлом сезоне стал третьим в РПЛ и выиграл Кубок России. На счету 27-летнего Биcтровича была 31 игра и два гола.