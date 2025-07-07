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Источник: Федор Смолов сломал челюсть бизнесмену в «Кофемании»

Федор Смолов сломал челюсть бизнесмену Владимиру Кузьминову во время драки в кафе «Кофемания». Об этом рассказал представитель Кузьминова, пожелавший остаться анонимным.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате конфликта с известным футболистом Федором Смоловым бизнесмен Владимир Кузьминов оказался с переломом челюсти. Об этом сообщил портал Odds.ru, ссылаясь на заявление анонимного представителя Кузьминова, который подчеркнул, что бизнесмен не может говорить и все вопросы должны быть адресованы его адвокату.

Видео с потасовкой, которая произошла на улице Большая Никитская в Москве в конце мая, было обнародовано 5 июля на различных платформах СМИ и в телеграм-каналах. Однако инцидент не стал поводом для возбуждения уголовного дела против Смолова — МВД отклонило эту возможность.

Психолог Анастасия Лысакова считает, что поведение футболиста Федора Смолова во время драки в кафе вызвано профдеформацией.

«Это профдеформация происходит, внутренняя установка, что ты лучше, чем представители других профессий, то есть тебе можно больше, а иногда и намного больше, чем остальным гражданам», — приводит слова Лысаковой НТВ.

Отвечая на вопросы журналиста Ивана Карпова, Смолов поделился, что подал заявление в полицию о попытке вымогательства и мошенничестве. Неизвестные лица якобы требовали от него 20 миллионов рублей за отказ от публикации видео конфликта. Карина Истомина, супруга футболиста, в социальных сетях рассказала, что бывший игрок сборной России выразил свои извинения перед потерпевшими и предложил им денежную компенсацию. Согласно источнику Odds.ru, юристы Смолова даже предлагали финансовую выплату Кузьминову в качестве компенсации.

Сейчас Федор Смолов находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он завоевал титул чемпиона России в составе «Краснодара», а его рыночная стоимость оценивается в миллион евро.

Воспитанник московского «Динамо» ранее также играл за нидерландский «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив» и испанскую «Сельту». В активе Смолова 45 матчей и 16 забитых мячей за сборную России.