Источник: Федор Смолов сломал челюсть бизнесмену в «Кофемании»

Отвечая на вопросы журналиста Ивана Карпова, Смолов поделился, что подал заявление в полицию о попытке вымогательства и мошенничестве. Неизвестные лица якобы требовали от него 20 миллионов рублей за отказ от публикации видео конфликта. Карина Истомина, супруга футболиста, в социальных сетях рассказала, что бывший игрок сборной России выразил свои извинения перед потерпевшими и предложил им денежную компенсацию. Согласно источнику Odds.ru, юристы Смолова даже предлагали финансовую выплату Кузьминову в качестве компенсации.