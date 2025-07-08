«Ахмат» вернул своего лучшего бомбардира из Саудовской Аравии

Конате выступал за «Ахмат» с 2021 по 2024 год. Всего он провел за грозненцев 90 матчей, в которых забил 34 мяча. Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба в РПЛ, превзойдя достижение бразильца Маурисио (28).