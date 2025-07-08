«Ахмат» вернул своего лучшего бомбардира из Саудовской Аравии

27-летний нападающий из Буркина-Фасо подписал с грозненским клубом контракт на три года. Конате уже находится в расположении команды и сможет вновь сыграть за «Ахмат» в сегодняшнем товарищеском матче против московского «Динамо».
«Руководство, болельщики, партнеры, персонал сердечно приветствуют Мохамеда. Добро пожаловать домой! Желаем тебе хороших игр, много голов и, главное, побед с ставшим для тебя родным клубом», — сказано в сообщении пресс-службы «Ахмата».
Конате выступал за «Ахмат» с 2021 по 2024 год. Всего он провел за грозненцев 90 матчей, в которых забил 34 мяча. Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба в РПЛ, превзойдя достижение бразильца Маурисио (28).
Летом 2024 года Конате подписал контракт с саудовским «Эр-Риядом», за который провел 29 матчей, забив четыре мяча и отдав две голевые передачи.
В России Конате также успел поиграть за «Урал», «Тамбов» и «Химки».