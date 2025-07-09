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Экс‑футболист «Спартака» Михаил Игнатов перешел в «Сочи»

Российский полузащитник Михаил Игнатов стал игроком «Сочи». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Соглашение с 25‑летним воспитанником «Спартака» рассчитано на три года. За сочинскую команду Игнатов будет выступать под 8‑м номером. В составе столичного клуба игрок провел 132 матча, забил 9 голов и сделал 16 результативных передач, завоевал Кубок России в 2022 году.

В прошедшем сезоне Игнатов принял участие в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. 25-летний футболист стал свободным агентом после окончания сезона-2024/25.

«Сочи» по итогам прошлого сезона вышел в Российскую Премьер-лигу по итогам стыковых матчей с «Пари НН». 19 июля в первом туре нового сезона сочинцы сыграют на выезде с московским «Локомотивом».

Главным тренером «Сочи» с 15 декабря 2023 года является экс-тренер сборной Испании Роберт Морено. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.