Экс‑футболист «Спартака» Михаил Игнатов перешел в «Сочи»

Соглашение с 25‑летним воспитанником «Спартака» рассчитано на три года. За сочинскую команду Игнатов будет выступать под 8‑м номером. В составе столичного клуба игрок провел 132 матча, забил 9 голов и сделал 16 результативных передач, завоевал Кубок России в 2022 году.