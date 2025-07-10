«Краснодар» представил новую форму с логотипом Ozon

Второй сезон подряд «Краснодар» будет играть в форме собственного производства.

На месте технического спонсора изображен логотип компании Ozon, который в апреле этого года стал официальным партнером «Краснодара». Сообщалось, что партнерство с одним из крупнейших российских маркетплейсов будет приносить клубу 450 млн рублей в год.