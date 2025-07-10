«Краснодар» представил новую форму с логотипом Ozon

Домашний комплект выполнен в традиционных для клуба зеленом и черном цветах с широкими вертикальными полосами. Гостевая форма исполнена в белом цвете с зелеными вставками. Вратарский комплект выполнен в черном цвете с белым диагональным геометрическим принтом.
В презентации новой формы приняли участие вратарь Станислав Агкацев, полузащитники Эдуард Сперцян и Александр Черников, а также нападающий Джон Кордоба.
Второй сезон подряд «Краснодар» будет играть в форме собственного производства.
На месте технического спонсора изображен логотип компании Ozon, который в апреле этого года стал официальным партнером «Краснодара». Сообщалось, что партнерство с одним из крупнейших российских маркетплейсов будет приносить клубу 450 млн рублей в год.
В новом комплекте «Краснодар» впервые сыграет в субботу, 12 июля, против ЦСКА в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Казани. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.