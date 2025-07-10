«Рубин» усилил оборону капитаном сборной Гондураса

Кроме того, Мальдонадо провел 41 матч за сборную Гондураса и забил один мяч. На прошлой неделе он помог своей национальной команде дойти до полуфинала Золотого кубка КОНКАКАФ, где гондурасцы уступили будущим чемпионам турнира — сборной Мексики (0:1). Также Мальдонадо выступал со сборной на Олимпийских играх 2020 года в Токио — на обоих турнирах он выводил команду на поле с капитанской повязкой.