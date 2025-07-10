«Рубин» усилил оборону капитаном сборной Гондураса

27-летний футболист, выступавший в прошлом сезоне за румынский клуб «Университатя Крайова», подписал с «Рубином» контракт на четыре года. В новом клубе он будет выступать под третьим номером.
По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила один миллион евро.
Мальдонадо выступал за «Университатя Крайова» с начала 2024 года и провел за румынский клуб 52 матча, в которых забил шесть мячей. Ранее он также выступал за «Лос-Анджелес в МЛС и за “Пачуку” в чемпионате Мексики.
Кроме того, Мальдонадо провел 41 матч за сборную Гондураса и забил один мяч. На прошлой неделе он помог своей национальной команде дойти до полуфинала Золотого кубка КОНКАКАФ, где гондурасцы уступили будущим чемпионам турнира — сборной Мексики (0:1). Также Мальдонадо выступал со сборной на Олимпийских играх 2020 года в Токио — на обоих турнирах он выводил команду на поле с капитанской повязкой.
Мальдонадо выступает на позиции центрального защитника, но также способен сыграть на правом фланге обороны. Он станет первым футболистом из Гондураса в истории РПЛ.