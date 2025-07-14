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Станкович рассказал, что нужно «Спартаку» для успешного сезона

Главный тренер московского клуба объяснил, чего не хватает «Спартаку», чтобы провести следующий сезон успешнее предыдущего.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Эрик Романенко/ТАСС

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил, что потребуется сделать «красно-белым», чтобы предстоящий сезон сложился для них успешнее, чем предыдущий.

— Главное, что нужно сделать «Спартаку», чтобы следующий сезон был успешнее?
— Два-три момента… Два-три новых игрока… Нам нужно прогрессировать во всём: и на поле, и в раздевалке. Только так мы сможем добиться целей, которые стоят перед «Спартаком», — приводит слова Станковича Sports.ru.

Напомним, «Спартак» завершил прошлый сезон РПЛ на четвертом месте в турнирной таблице. Победителем чемпионата стал «Краснодар», прервавший гегемонию «Зенита». «Спартак» становился обладателем золота в сезоне-2016/2017.

Напомним, Станкович возглавил команду в 2024-м. Контракт со специалистом должен был действовать два года, а 25 мая 2025 года «Спартак» объявил о продлении контракта со Станковичем до лета 2027 года.