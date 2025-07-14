Станкович рассказал, что нужно «Спартаку» для успешного сезона

— Главное, что нужно сделать «Спартаку», чтобы следующий сезон был успешнее?

— Два-три момента… Два-три новых игрока… Нам нужно прогрессировать во всём: и на поле, и в раздевалке. Только так мы сможем добиться целей, которые стоят перед «Спартаком», — приводит слова Станковича Sports.ru.