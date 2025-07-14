СМИ: Игрок «Зенита» Соболев потратил в CS и Dota 2 более 700 тыс

Весь инвентарь в CS стоит около $700, а в Dota 2 — $8300. В переводе на российские рубли сумма составила 701 тыс. В прошлом сезоне Соболев после одной из неудачных игр провел в онлайн-играх половину ночи. В 2024-м году в СМИ также была информация, что руководство «Зенита» запрещает Соболеву проводить много времени в компьютерных играх. Известно, что особенно он увлекался этим в период, когда был отстранен от тренировок со «Спартаком».