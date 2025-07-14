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СМИ: Игрок «Зенита» Соболев потратил в CS и Dota 2 более 700 тыс

По информации СМИ, форвард «Зенита» Александр Соболев потратил крупную сумму на покупки в онлайн-играх.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Константин Золин/ФК "Зенит"/ТАСС

Форвард «Зенита» Александр Соболев потратил более 700 тыс. рублей в онлайн-играх CS и Dota 2 в период межсезонья. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте.

Теперь у него в коллекции появились скины: нож, на котором написано #1 in the world, стоимость — $500. Пара Baby Roshan за $1.2к и $800. Меч на Леорика за $815.

Весь инвентарь в CS стоит около $700, а в Dota 2 — $8300. В переводе на российские рубли сумма составила 701 тыс. В прошлом сезоне Соболев после одной из неудачных игр провел в онлайн-играх половину ночи. В 2024-м году в СМИ также была информация, что руководство «Зенита» запрещает Соболеву проводить много времени в компьютерных играх. Известно, что особенно он увлекался этим в период, когда был отстранен от тренировок со «Спартаком».

Будучи еще игроком московского клуба, футболист «наиграл» рекордные среди российских футболистов тогда 24 часа в Dota 2.