«Спартак» продлил контракт с Мартинсом до 2028 года

В составе «Спартака» Мартинс продолжил свою карьеру в 2022 году на правах аренды, подписать контракт с московским клубом ему удалось в том же 2022-м. Напомним, что московский клуб завершил сезон-2024/2025 на четвертом месте. Главный тренер команды рассказал, что нужно сделать, чтобы следующий сезон прошел лучше.