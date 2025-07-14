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«Спартак» продлил контракт с Мартинсом до 2028 года

Московский клуб продлил контракт с люксембургским игроком.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Московский «Спартак» продлил контракт с люксембургским футболистом Кристофером Мартинсом до 2028 года. Об этом сообщил клуб в соцсетях.

Желаем Кристоферу и дальше радовать болельщиков классной игрой, сохранять свой фирменный позитив и добиваться новых успехов со «Спартаком»! «— написали в официальном телеграм-канале“красно-белых”.

Напомним, за «Спартак» Мартинс провел 107 матчей, забил 18 мячей и стал победителем Кубка России-2021/2022, обладателем бронзовой медали чемпионата страны в сезоне-2022/2023. До московского клуба он развивал карьеру в швейцарском «Янг Бойз». В его составе он дважды становился чемпионом страны и завоевывал Кубок Швейцарии.

В составе «Спартака» Мартинс продолжил свою карьеру в 2022 году на правах аренды, подписать контракт с московским клубом ему удалось в том же 2022-м. Напомним, что московский клуб завершил сезон-2024/2025 на четвертом месте. Главный тренер команды рассказал, что нужно сделать, чтобы следующий сезон прошел лучше.