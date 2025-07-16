«Спартак» презентовал новую игровую форму на сезон-2025/26

«Красная модель — классическая домашняя. На груди футболки широкая белая полоса. Форма выполнена из уникального материала с вывязанным орнаментом из вертикальных полос. Белая модель с красной полосой — также гостевая классика. Как и в случае с домашним вариантом, жаккард комплекта разработан специально для нашей команды. При изготовлении материала новой формы использована технология PerformDry, которая обеспечивает максимальный комфорт даже при самых высоких нагрузках.



Классический дизайн формы полностью отражает концепцию стартующего сезона. Уважение к своей истории и гордость за ключевые элементы красно-белого культурного кода — то, что движет нас к новым победам. Все анонсы значимых событий и мероприятия клуба в сезоне-2025/2026 пройдут под единым слоганом: “Спартак” — это классика!», — сказано в сообщении клуба.