«Спартак» презентовал новую игровую форму на сезон-2025/26

Оба комплекта выполнены в традиционных красно-белых цветах с широкой классической полосой на груди. Форма изготовлена российской компанией Jögel.
В ролике, приуроченном к презентации новых комплектов формы, снялся российский актёр Александр Петров, являющийся болельщиком «красно-белых».
«Красная модель — классическая домашняя. На груди футболки широкая белая полоса. Форма выполнена из уникального материала с вывязанным орнаментом из вертикальных полос. Белая модель с красной полосой — также гостевая классика. Как и в случае с домашним вариантом, жаккард комплекта разработан специально для нашей команды. При изготовлении материала новой формы использована технология PerformDry, которая обеспечивает максимальный комфорт даже при самых высоких нагрузках.
Классический дизайн формы полностью отражает концепцию стартующего сезона. Уважение к своей истории и гордость за ключевые элементы красно-белого культурного кода — то, что движет нас к новым победам. Все анонсы значимых событий и мероприятия клуба в сезоне-2025/2026 пройдут под единым слоганом: “Спартак” — это классика!», — сказано в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что на новой форме «Спартака» будет размещен логотип «Мираторга» — одного из крупнейших производителей мяса в России. Эмблема агрохолдинга будет располагаться на спине над фамилией игроков.
В субботу, 19 июля, «Спартак» откроет новый сезон в РПЛ домашним матчем против махачкалинского «Динамо». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.