В «Локомотиве» оценили работу Бориса Ротенберга

В «Локомотиве» Борис Ротенберг занимает должность директора Департамента развития молодежного футбола.
— Как вы оцениваете работу Бориса Ротенберга в академии?
— Он закладывает правильный фундамент работы академии. Мы рассчитываем, что те подходы, которые сегодня реализуются в клубе, дадут хорошие результаты на дистанции. Закладываются передовые принципы, приглашаются специалисты — клуб создает условия, чтобы это возможно было делать. Борис Борисович очень принципиальный, заточенный на дело руководитель. Не сомневаюсь, что будет результат.
— Как вы реагировали на слухи о том, что Борис Ротенберг может сменить Владимира Леонченко на посту генерального директора?
— На «Локомотив» часто пытаются повлиять путем информационного давления. Что-то вбрасывают, пытаются создать негативный фон вокруг клуба — нам необходимо оправдываться и разъяснять. Иной раз кажется, что это срежиссировано. Значит, кому-то не нравится то, что делает «Локомотив». Наш клуб сегодня не агентский, не завязан на работу с игроками определенной страны. У нас российский клуб. Но, возможно, кто-то не хочет, чтобы он был таким, — пытаются раскачать ситуацию. Мы весь сезон видели, как в прессе кого-то постоянно увольняли, — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».
В минувшем сезоне «Локомотив» занял 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками.