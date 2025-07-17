В «Локомотиве» ответили, уйдет ли Батраков в этом сезоне

— С агентами игрока договорились, что вопрос будет решаться вплотную после окончания сезона. Может, журналисты подогревали тему. Но была проведена плановая работа — выполнили ее тогда, когда и договаривались. Клуб, игрок, представители футболиста подошли к вопросу максимально корректно и ответственно. Думаю, все довольны результатом, в первую очередь наши болельщики.