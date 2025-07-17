В «Локомотиве» ответили, уйдет ли Батраков в этом сезоне

20-летний Батраков является воспитанником железнодорожников. В минувшем сезоне футболист провел за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач. РФС признал Батракова лучшим молодым футболистом.
В начале июня «Локомотив» продлил контракт с Батраковым до 2029 года.
— История подписания Алексея Батракова длилась несколько месяцев. Возникло ощущение, что переговоры затягиваются.
— С агентами игрока договорились, что вопрос будет решаться вплотную после окончания сезона. Может, журналисты подогревали тему. Но была проведена плановая работа — выполнили ее тогда, когда и договаривались. Клуб, игрок, представители футболиста подошли к вопросу максимально корректно и ответственно. Думаю, все довольны результатом, в первую очередь наши болельщики.
— Были ли клубы, которые хотели переманить Алексея Батракова?
— Были, но я не буду их называть. Были и российские клубы, и зарубежные. У нас есть взаимные обязательства, которые прописаны в контракте.
— Приходил ли «Зенит»?
— Нет.
— В какую сумму вы оцениваете Алексея Батракова?
— «Локомотив» не отпустит Алексея Батракова в этом сезоне ни за какие деньги, — приводит слова Нагорных «Спорт-Экспесс».
В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками.