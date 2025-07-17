В «Твенте» сомневаются, что трансфер Влапа в «Спартак» состоится

«Я думал, что этот трансфер произойдет, но теперь у меня есть сомнения. Однако я не вижу в этом проблемы — он хороший игрок для нас, так что может и остаться. Они попросили немного больше времени, и мы ждем. Мы рассчитывали, что в понедельник все прояснится, но им нужно еще немного. Мы просто ждем. Нам не обязательно продавать игрока. Для нас нет проблемы, если он останется. “Спартак” сказал, сколько готов заплатить, однако мы еще не вели с ними переговоров. Мы сделали встречное предложение, но ответа пока не получили.



Теперь инициатива у московского клуба. Мы хотим его сохранить, нам не нужен этот трансфер. Игрок очень хочет уйти, и я это понимаю, однако для нас его сохранение тоже хороший вариант. Если он уйдет, придется искать ему замену. Мы не будем проявлять инициативу — просто спокойно ждем. Сам Влап настроен позитивно. Вполне возможно, что трансфер не состоится, и тогда он останется. Иногда кажется, что сделка вот-вот завершится, но в последний момент все может сорваться по самым разным причинам», — сказал Стройер.