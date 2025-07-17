В «Твенте» сомневаются, что трансфер Влапа в «Спартак» состоится

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18:00
Даугавпилс
:
Влазния
Все коэффициенты
П1
4.64
X
3.70
П2
1.78
Футбол. Лига Европы
19:00
Ильвес
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
6.83
X
5.27
П2
1.45
Футбол. Лига Европы
19:00
Актобе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.67
П2
1.79
Футбол. Лига конференций
19:00
ХИК
:
Рунавик
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.50
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Ордабасы
:
Торпедо Кт
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.00
П2
4.85
Футбол. Лига конференций
19:00
Пюник
:
Тре Фиори
Все коэффициенты
П1
1.05
X
18.00
П2
45.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Хегельманн Литауэн
:
Сент-Патрик'с Атлетик
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:00
Работнички
:
Торпедо-БелАЗ
Все коэффициенты
П1
4.12
X
3.93
П2
1.82
Футбол. Лига конференций
19:00
Флора
:
Валюр
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.95
П2
2.14
Футбол. Лига конференций
19:00
Дила
:
Расинг Л
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.50
П2
5.40
Футбол. Лига конференций
19:00
Санта-Колома
:
Борац Б-Л
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.13
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
19:30
Пайде
:
Мэгпайс
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.11
П2
11.50
Футбол. Лига Европы
20:00
Хеккен
:
Спартак Тр
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.63
П2
6.43
Футбол. Лига конференций
20:00
Силекс
:
Дечич
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.44
П2
3.43
Футбол. Лига конференций
20:00
Хаверфордуэст
:
Флориана
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.65
П2
2.17
Футбол. Лига конференций
20:00
Петрокуб
:
Биркиркара
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.79
П2
5.40
Футбол. Лига конференций
20:00
Дюделанж
:
Атлетик Э
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.12
П2
4.72
Футбол. Лига конференций
20:00
Пенибонт
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.50
П2
1.60
Футбол. Лига Европы
20:30
ЧФР
:
Пакш
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.09
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
20:30
Копер
:
Железничар
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.30
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
21:00
Приштина
:
Шериф
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.54
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
21:00
Целе
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.84
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
21:00
Хапоэль Беэр-Шева
:
Левски
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.22
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
21:00
Партизани
:
Нымме Калью
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.85
П2
5.03
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Урарту
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.56
П2
3.65
Футбол. Лига конференций
21:30
Динамо Брс
:
Сутьеска
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.55
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
21:45
Клаксвик
:
СИК
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.40
П2
5.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Викингур Р
:
Малишево
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:45
Клифтонвилл
:
Сент-Джозефс
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.42
П2
2.99
Футбол. Лига Европы
22:00
Партизан
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.21
П2
2.32
Футбол. Лига конференций
22:00
Ла Фиорита
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
10.25
X
4.20
П2
1.45

В «Твенте» сомневаются, что трансфер Влапа в «Спартак» состоится

Технический директор «Твенте» Ян Стройер рассказал о ходе переговоров с московским «Спартаком» по поводу перехода полузащитника Михела Влапа. Об этом сообщает RTV Oost.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Я думал, что этот трансфер произойдет, но теперь у меня есть сомнения. Однако я не вижу в этом проблемы — он хороший игрок для нас, так что может и остаться. Они попросили немного больше времени, и мы ждем. Мы рассчитывали, что в понедельник все прояснится, но им нужно еще немного. Мы просто ждем. Нам не обязательно продавать игрока. Для нас нет проблемы, если он останется. “Спартак” сказал, сколько готов заплатить, однако мы еще не вели с ними переговоров. Мы сделали встречное предложение, но ответа пока не получили.

Теперь инициатива у московского клуба. Мы хотим его сохранить, нам не нужен этот трансфер. Игрок очень хочет уйти, и я это понимаю, однако для нас его сохранение тоже хороший вариант. Если он уйдет, придется искать ему замену. Мы не будем проявлять инициативу — просто спокойно ждем. Сам Влап настроен позитивно. Вполне возможно, что трансфер не состоится, и тогда он останется. Иногда кажется, что сделка вот-вот завершится, но в последний момент все может сорваться по самым разным причинам», — сказал Стройер.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за переход Влапа четыре миллиона евро. По информации журналиста Ивана Карпова, «красно-белые» предложили 28-летнему полузащитнику контракт с зарплатой 1,4 млн евро в год.

Михел Влап перешел в «Твенте» летом 2021 года из «Андерлехта». Он провел за клуб 162 матча, в которых забил 20 мячей и отдал 22 голевые передачи. Контракт полузащитника с нидерландским клубом рассчитан до лета 2026 года.