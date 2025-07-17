Ловчев сомневается в пользе Заболотного для «Спартака»

Напомним, в начале июля Антон Заболотный стал игроком московского «Спартака». Соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано на один год.
— Я не против Заболотного как футболиста. Но мы говорим про «Спартак», который будет бороться за медали. Какое усиление в виде Заболотного для борьбы за чемпионство? Объясните мне! Елки‑палки, он гол забил в товарищеском матче. А что он еще должен за те деньги, которые ему платят? — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».
Прошлый сезон Заболотный провел в подмосковных «Химках», в 29 матчах Российской Премьер-лиги он забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Заболотный — воспитанник ЦСКА, вместе с командой он выиграл Кубок России в сезоне‑2022/23. Ранее он также играл за «Урал», «Уфу», «Факел», «Тосно», «Сочи» и «Зенит», с которым стал чемпионом России.
В активе Заболотного 19 матчей и два забитых мяча за сборную России.
В первом туре нового сезона РПЛ «Спартак» 19 июля примет на своем поле махачкалинское «Динамо».