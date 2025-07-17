Ловчев сомневается в пользе Заболотного для «Спартака»

— Я не против Заболотного как футболиста. Но мы говорим про «Спартак», который будет бороться за медали. Какое усиление в виде Заболотного для борьбы за чемпионство? Объясните мне! Елки‑палки, он гол забил в товарищеском матче. А что он еще должен за те деньги, которые ему платят? — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».