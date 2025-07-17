ЦСКА предложил «Локомотиву» 8 млн евро за Пиняева

По информации источника, армейский клуб предлагает за 20-летнего игрока сборной России восемь миллионов евро. В ЦСКА рассматривают Пиняева как потенциальную замену узбекскому вингеру Аббосу Файзуллаеву, который может покинуть клуб этим летом. Ранее сообщалось, что он близок к переходу в «Истанбул» за 7,5 млн евро.
Интерес к Пиняеву усилился на фоне возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ. Отмечается, что ЦСКА проявляет серьезную настойчивость в переговорах.
Журналист Иван Карпов сообщает, что в Пиняеве также заинтересован «Зенит», однако игрок не планирует переходить в другой клуб РПЛ и готов рассмотреть только вариант с переездом в европейский клуб. Он ожидает получить предложение из Франции или Испании.
По информации «Чемпионата», шансов на переход Пиняева в ЦСКА практически нет, так как «Локомотив» оценивает игрока сильно дороже и не намерен продавать его в другой российский клуб.
В пресс-службе «Локомотива» подтвердили факт предложения ЦСКА по Пиняеву сообщили, что оно было отклонено. На данный момент московский клуб не рассматривает вариант с продажей игрока.
Пиняев перешел в «Локомотив» зимой 2023 года из «Крыльев Советов» за 2,6 млн евро. Он провел за «железнодорожников» 88 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Также на счету Пиняева девять матчей за сборную России, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Он является самым молодым дебютантом (18 лет 15 дней) и самым молодым автором гола (18 лет 144 дня) в истории национальной команды.