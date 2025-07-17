ЦСКА предложил «Локомотиву» 8 млн евро за Пиняева

По информации источника, армейский клуб предлагает за 20-летнего игрока сборной России восемь миллионов евро. В ЦСКА рассматривают Пиняева как потенциальную замену узбекскому вингеру Аббосу Файзуллаеву, который может покинуть клуб этим летом. Ранее сообщалось, что он близок к переходу в «Истанбул» за 7,5 млн евро.