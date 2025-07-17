«Ахмат» объявил об уходе Бериши после 8 лет в клубе

«После восьми с половиной лет работы грозненский клуб покидает Бернард Бериша.



Стороны пришли к соглашению о расторжении договора по обоюдному согласию. Бериша стал легендой “Ахмата”, сыграв за клуб в официальных турнирах 199 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 23 голевых передачи.



Бернард оставил яркий след в истории нашего клуба. Настоящий профессионал на поле, лидер, добрый и отзывчивый в жизни — таким запомнят полузащитника болельщики, для которых за эти годы Бернард стал любимцем и кумиром.



Спасибо за игру, спасибо за братство и мужскую дружбу с каждым из нашего дружного коллектива. Удачи, Брат!», — говорится в сообщении на официальной странице «Ахмата» в VK.